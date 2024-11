Pamela Franco reveló lo que no le gusta de Christian Cueva

Pamela Franco no tuvo problemas en confesar las cosas que no le gustan de Christian Cueva tras oficializar su romance con un beso. Sin embargo, ella aseguró que no tiene muchas cosas que le disgusten del futbolista. "Es terco... es que no hay muchas cosas que no me gusten (de él) la verdad. De ahí me encanta el vacilón que tiene", respondió la cantante de cumbia en Radiomar.