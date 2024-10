Pamela Franco se molestó por acusaciones tras fallido show

Pamela Franco contó que antes de iniciar su carrera artística ella estudió Contabilidad en una universidad de Chimbote. "Terminé mis estudios de Contabilidad. Vine a trabajar a Lima en mi carrera, estudié en la universidad de Chimbote, me colegié en cinco años. Vine acá (a Lima) a trabajar para el Estado y, bueno, la vida me dio un giro", expresó la ex de Christian Domínguez.