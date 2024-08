Pamela Franco niega agresiones de Christian Cueva en su contra

Pamela Franco fue consultada por la reportera de América Hoy si alguna vez ha sido agredida por Christian Cueva tras las denuncias de la madre de sus hijos por violencia familiar. "Conmigo no. No puedo decir que es eso (maltratador) porque conmigo no ha pasado. Yo no tengo ningún problema", acotó la cantante, quien se negó a responder si ha hablado con el futbolista sobre las demandas en su contra.