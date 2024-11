Pamela Franco no pone las manos al fuego por Christian Cueva.

Marisol no tuvo pelos en la lengua al criticar duramente la versión que interpretaron Christian Cueva y Pamela Franco del tema "Cervecero". "Prefiero no opinar, simplemente que no sigan destruyendo las canciones. (¿Crees que no va bien el fútbol y por eso ahora incursiona en la cumbia?) No creo, de verdad, pero sí lo único que te puedo decir que no sigan destruyendo la cumbia", señaló.