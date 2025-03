¿Pamela Franco enfureció con Cueva por pedir cámara Pamela López?

"Él (Cueva) arranca, esta conversación, eufórico, descontrolado, totalmente violento, aclarando, primero que nada, dice, yo no estoy interesado en esa señora, es lo peor que me ha pasado en la vida, estoy arrepentido (sobre Pamela López). Para mí es que una novia, como Pamela Franco, y estoy casi segura que al enterarte por este programa de que él anda viendo, queriendo saber quién entra quién sale con este chico salsero, Pamela López. Le dijo: 'mira, Christian, tú me arreglas esto'. Debe haber sido un escándalo que el hombre, más que así, loco total, salió a decir", puntualizó Barboza.