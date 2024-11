Pamela Franco arremetió contra Janet Barboza: "No sirve para sapo".

Pamela Franco no dudó en arremeter contra Janet Barboza tras oficializar su romance con Christian Cueva y aseguró que ya sabe quién es su información. "Tiene algo contra mí o está enamorada de mí. Definitivamente hay un sapo malo. Ese sapo no sirve, no sirve para sapo. No puedo decir su nombre, pero es muy evidente y sigue de sapo", comentó la expareja de Christian Domínguez en "No somos TV".