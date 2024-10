¿Pamela Franco aceptó que Christian Cueva es su nuevo mánager?

La cantante además no respondió cuando se le mencionó que Christian Cueva sería su nuevo mánager: “(¿Tú ya estás ahorita manejando tu carrera?) Sí, por supuesto (¿Tienes nuevo mánager? Dicen que Christian Cueva lo iba a manejar) Por favor, no sé de dónde me sacan eso, de verdad que tienen. ‘América Hoy’ tiene un mal sapo, sobre todo ese celular que anda andando por ahí”