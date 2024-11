Pamela Franco debe 50 mil soles a su exmánager, afirmó Janet

Janet Barboza contó que Pamela Franco aún no le paga a su anterior mánager Irving Morales, la suma de 50 mil soles y recordó que la cantante aseguró que no asumirá los errores de su extrabajador. "En el programa de Carloncho, ella (Pamela Franco) dice que no va a asumir los errores que este representante habría hecho. Es decir, parece que estaría por hacerle perro muerto y no pagarle estos 50 mil", dijo la conductora.