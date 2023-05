Néstor Villanueva demanda a Susy Díaz y exige medio millón de soles por reparación civil

"En realidad el teléfono estaba apagado y no bloqueado. No pueden decir una cosa que no es y el señor sabe muy bien que no tengo nada en contra de la familia de nada porque es el papá de mis hijos y cuando quiera puede ir normal", expresó Florcita. En otro momento, Polo Díaz mencionó que ella no prohibe las visitas a sus hijos.