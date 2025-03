Milett Figueroa no reconoció a Christian Cueva: "¿Él es?"

¿Por qué esa cara? Samantha Batallanos no pudo evitar incomodarse frente a la pregunta de Janet Barboza al consultarle si le gustaría Christian Cueva o si es que le escribió por Instagram alguna vez. La modelo peruana se descompensó y aseguró que no le gusta. "No hay forma, nunca nada, no me gusta nada. No van a comparar a Patricio Parodi con Cueva", expresó Samantha.