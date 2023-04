Michelle Soifer se enfrentó así a Leslie Shaw tras rumores de enemistad

Michelle no esperaba la reacción de Shaw y por ese motivo la cantante decidió responderle a su salida de "Más Espectáculos". "Bueno son gustos. Si a ella no le gusta qué podemos hacer. Tengo 12 canciones, una te gustará. Alguna de esas 12 te gustará. Y no hay que criticarnos entre nosotras", precisó la excompetidora al considerarla como una chica talentosa.