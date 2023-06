Melissa Paredes rompe su silencio y arremete contra Rodrigo Cuba

“Es más ¡ya no quiero más, hasta acá no más! Porque tampoco es algo que me haga bien a mí misma, no se trata acá de limpiar la imagen de nadie porque yo no soy una imagen, yo soy una persona que comete errores, una persona que acierta en muchas cosas también, y una persona común y corriente como todas, no tengo que ser perfecta tampoco y me acepto total y como soy”, agregó.