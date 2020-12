Melissa Paredes: "No dejaría que mi esposo vaya a las parrillas de Jefferson Farfán"

"Los futbolistas tienen esas parrillitas medio extrañas, ahí sí loca me vuelvo", dijo Melissa Paredes sobre Rodrígo Cuba.

Melissa Paredes visitó América Hoy para hablar de los celos y afirmó que, por nada del mundo, dejaría que Rodrigo Cuba vaya a una de las parrillas que organiza Jefferson Farfán en su búnker.

"Muy lindo Jefferson, yo lo sigo a Jefferson, yo le doy like a Jefferson, pero con mi esposo ahí no más. El tema de las parrillas ahí sí no hay forma, porque los futbolistas tienen esas parrillitas medio extrañas, en eso por ejemplo ahí sí loca me vuelvo", dijo Melissa Paredes, quien acompañaría a Rodrigo Cuba, pero no que vaya solo.

