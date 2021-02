Melissa Paredes a Ivana Yturbe: Báñate en aceite por las críticas, el amor es lo que importa

"Te entiendo perfectamente, recuerdo que también me decían por qué me caso tan rápido y se inventaban tantas cosas", contó Melissa Paredes.

Melissa Paredes se casó a los veinticinco años con Rodrigo Cuba y entiende perfectamente la situación de Ivana Yturbe, quien tras anunciar su boda con Beto Da Silva recibió muchos comentarios, ya que solo tienen un año de relación y veinticuatro años.

Ivana Yturbe: "Yo sé que con Beto Da Silva quiero amanecer todos los días de mi vida"

"En aquel momento me acuerdo que me decían por qué me caso tan rápido y se inventaban tantas cosas en realidad, pero sabes qué, báñate en aceite, el amor es lo que importa, yo pienso así, sé que Beto y tú se aman muchísimo", fue el consejo de Melissa Paredes.

La nueva conductora de América Hoy entiende totalmente que critiquen muchísimo a Ivana Yturbe, porque fue lo mismo con ella. "Digan lo que digan, opinen lo que opinen, la verdad es que imagínate si voy a vivir de lo que diga el resto", fue la respuesta rotunda de Ivana Yturbe.

