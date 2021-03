Janet Barboza: "Melissa Paredes necesitaba maquillaje desde los seis años"

Janet Barboza no reconoció a Melissa Paredes al ver su antes y después. "Ahí hay un trabajo de albañilería total", opinó Edson Dávila.

América Hoy presentó su secuencia "Los expedientes secretos" y la gran protagonista fue Melissa Paredes, ya que la producción compartió inéditas fotos de su pasado. Sus compañeros no la reconocieron y no tardaron en comentar su radical cambio.

"No, basta, no. Necesitaba maquillaje desde los seis años, qué mal compañero eres", dijo Janet Barboza al ver el antes y después de Melissa Paredes. Por su parte, Ethel Pozo afirmó que "la veía igualita de linda", por lo que Edson Dávila le pidió que no mienta ni oculte la realidad.

