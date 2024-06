Melissa Klug: ¿Qué consecuencias afrontaría tras perder juicio contra Jefferson Farfán?

La ‘rulosa’ también explicó cuáles serían las consecuencias que debería enfrentar: “Ya no existe eso de que no te pago porque no tengo dinero, lo pagas o lo pagas. Porque me parece que en algunos casos te dictan prisión que no es efectiva, y si no pagas la penalidad tendrías que cumplir la condena o te embargan, le embargarían la casa”.