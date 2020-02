Doña Charo: "Mi nieto ya no quiere ir al colegio porque dice que su papá es millonario"

El enfrentamiento entre Melissa Klug y Jefferson Farfán continúa y ahora ya están involucrados los hijos de la expareja. Rosario Guadalupe, mamá del futbolista, contó que podría estar pasando en el colegio con su nieto mayor y cómo se comporta.

► Mira: Doña Charo a Melissa Klug: "Si tengo que quitarle a mis nietos, lo voy a hacer"

"En el colegio han dicho que no, que ya no quiere ir al colegio, porque él para qué va a estudiar si ya es millonario, tiene su papá que es millonario, sí, eso en el colegio", detalló la mamá de Jefferson Farfán. En América Hoy, los conductores opinaron sobre el tema y consultaron con una psicóloga.

► Mira:Melissa Klug: hijo de Jefferson Farfán la defendió de críticas en redes sociales

"Nosotros elegimos qué contamos y qué no a nuestro entorno y en este caso estos chicos lamentablemente no tienen esa posibilidad porque su vida está siendo expuesta y quien quiera puede hacer el comentario libremente abierto, y no necesariamente un comentario saludable, sino muy hiriente", afirmó la terapeuta Sarela Quiroz.

Melissa Klug se pronunció tras audios de la mamá de Jefferson Farfán

Todos los episodios de América Hoy en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!