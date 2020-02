Melissa Klug envió mensaje tras anuncio de audios de mamá de Jefferson Farfán

¡La guerra está declarada! Un nuevo suceso vuelve a poner a Melissa Klug en los medios, esta vez tras las duras revelaciones de Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, en las que expuso audios que causaron mucho revuelo.

El pasado viernes se lanzó un adelanto de lo que sería una bomba en medio del caso judicial entre la expareja, tras eso, la popular Blanca de Chucuito se pronunció a través de algunos mensajes en su cuenta de Instagram.

"Me quedan dos balas y pienso ir a la guerrea si apuntas a lo que más quiero", se lee en una cita que compartió la empresaria.

Ya en otra imagen publicó: "Hay personas que creen que me han ganadp solo porque no respondo a sus provocaciones y ataques… Pero yo les digo: donde la ignacia habla, la inteligencia calla. Esto me está cansando y si tengo que contar la verdadera historia lo haré porque hay películas que solo sirven para lavar la cara".

Un abogado especialista también se pronunció sobre el caso y dio un primer alcance de cómo sería el desenlace.

