Masiel Málaga regresó nuevamente con Churrito Hinostroza

Por enésima vez Masiel Málaga reaparece con el "Churrito" Hinostroza
¡Paren todo! Donde fuego hubo, cenizas quedan... y parece que el incendio está más fuerte que nunca. Tras haber gritado su soltería a los cuatro vientos hace apenas unos días, la salsera Maciel Málaga ha dejado a todos con la boca abierta al confirmar que retomó su relación con el futbolista "Churrito Hinostroza"
Hace nada, Maciel aseguraba que no tenía compromiso con nadie. Incluso, la pareja protagonizó un mediático intercambio de "trapitos sucios" en redes sociales, donde las indirectas sobre salidas a discotecas y coqueteos con terceros eran el pan de cada día. "No tengo una relación amorosa con nadie en la actualidad", sentenciaba la cantante hace poco.
Sin embargo, las palabras se las llevó el viento. La artista confesó que no pudo resistirse ante el pedido de su pareja: "No puedo vivir sin ti". Con un emotivo (y polémico) mensaje de aniversario, Maciel confirmó que están juntos de nuevo, celebrando su "mes 30" de idas y venidas.