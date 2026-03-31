Masiel Málaga regresó nuevamente con Churrito Hinostroza

Hace nada, Maciel aseguraba que no tenía compromiso con nadie. Incluso, la pareja protagonizó un mediático intercambio de "trapitos sucios" en redes sociales, donde las indirectas sobre salidas a discotecas y coqueteos con terceros eran el pan de cada día. "No tengo una relación amorosa con nadie en la actualidad", sentenciaba la cantante hace poco.