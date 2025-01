Marisol opinó sobre incursión de Yahaira Plasencia en la cumbia.

"No lo he escuchado, pero bueno Yahaira es una chica que no canta mal... sí canta de repente, a muchos les gustará y a otros no, pero sí canta y si lo ha hecho en cumbia pues qué bien. Los que hacían salsa y ahora hacen cumbia pues qué bien, ¿no? (¿Se gana bien en la cumbia para que ellos quieran cambiarse?) Lo que pasa es que tenemos más oportunidades de trabajo", comentó.