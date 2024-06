Mario Irivarren reveló que se reencontró con Alondra García Miró

Mario Irivarren reveló que tuvo la oportunidad de cruzarse con su ex Alondra García Miró e incluso hablaron un rato. "A Alondra me la he cruzado un par de veces y hemos conversado así brevemente. Dos veces en la peluquería, no sé si vive acá o no", comentó el competidor de EEG al asegurar que tiene una buena relación con algunas de sus exparejas.