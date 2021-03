Mario Irivarren desea lo mejor a Ivana Yturbe y Beto Da Silva: Todo el mundo merece ser feliz

Mario Irivarren dijo que le alegra mucho ver bien a Ivana Yturbe, pero aclaró que no habla de sus exparejas.

Mario Irivarren visitó por primera vez América Hoy para hablar sobre la amistad y el amor. En medio de la secuencia, la producción presentó como ejemplo a Ivana Yturbe y Beto Da Silva y le preguntaron su opinión sobre la pareja.

"Yo no tengo ningún problema, yo desde acá mis mejores deseos, me alegra mucho verla bien, creo que todo el mundo merece ser feliz, sobre todo ella. Ahora yo sí tengo una política que es, por un tema de respeto, no hablar de una relación pasada", afirmó.

Todos los episodios de América Hoy en tvGO. ¡Suscríbete Ahora!