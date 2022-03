Mario Hart confesó que pide permiso a Korina Rivadeneira para asistir a los programas

Mario Hart fue sometido al ‘Confesionario del Pisado’ y no cabe duda que dejó bien en claro que es Korina Rivadeneira quien lleva las riendas de la relación y que sin su consentimiento nada se hace.

Por eso que Brunella Horna le consultó sobre si él pidió permiso para estar presente en América Hoy y esta fue la respuesta de Mario: “Lo que pasa es que hay ciertos filtros que tengo que pasar antes de aceptar la invitación a un programa”

Sin embargo, no dudó en bromear con Janet Barboza al respecto de la picante pregunta. “Lo primero que me preguntó es: ¿Va a estar la señora esa? Sí mi amor, va a estar la señora Janet, pero en el contrato por mi participación el día de hoy he puesto que por favor se comporte”