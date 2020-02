Mamá de Jefferson Farfán recordó la relación de Melissa Klug con su hija Samahara

¡Hizo hincapié! Rosario Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, mencionó que no quisiera que la relación de Melissa Klug y Samahara Lobatón se repita con los hijos del futbolista.

Como se sabe, la empresaria y su hija han estado distanciadas por algún tiempo, situación en la que doña Charo hizo hincapié debido a la disputa de nunca acabar entre los padres de sus nietos.

"Que no haga lo mismo con los niños porque al final la niña se fue. Yo no quiero que pase eso con mis nietos, solamente lo pongo como hincapié. No es porque me quiera meter, ni me voy a meter, ni voy a decir nada más. Esa niña se fue", comentó la madre de la Foquita durante una entrevista.

Vale indicar, que hace unos meses Melissa Klug criticó duramente a Jefferson Farfán, a quien acusó de utilizar a su hija para acercarse a Ivana Yturbe.

