¿Macarena Vélez intentó ocultar el costoso collar que le regaló Said Palao?

Macarena Vélez no tuvo problemas en mostrar la lujosa cadena que le regaló Said Palao cuando eran pareja y es que le preguntaron que cuente cuál fue el obsequio más caro que le dio un enamorado. "Me llevo siempre lo mejor y nada más. Este dije es de Said y este es de Rafael, mi último ex. Me gusta la cadena y no tengo que ocultarlo. Me encanta y ya está", reveló la modelo, quien reafirmó que quedó bien con la familia Palao.