Macarena Vélez se quebró por críticas tras ser captada ebria

Macarena Vélez rompió en llanto en detrás de cámaras de América Hoy tras abandonar el set tras sentirse incómoda por una broma de Edson Dávila, quien recordó la pasada de copas de la influencer al terminar cargada por su presunta pareja. "(¿Te ha fastidiado algo de repente?) No, estoy esperando mi taxi. (Sabes que a veces en el programa juegan un poco con la dinámica de las bromas) No, conmigo no. Gracias", señaló.