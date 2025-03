Macarena Vélez respondió a Johana Cubillas tras salir con su ex.

"Mira, de verdad, te digo, de todo corazón, yo no pienso hablar absolutamente nada, menos de ella, porque no la conozco. No soy de juzgar, ni hablar, ni nada. La verdad que creo que más dice de una persona que habla sobre otra que ni siquiera conoce. Yo también soy una persona súper deportista de toda la vida. ¿Qué me guste salir de fiesta? No le hago daño absolutamente a nadie. Soy una persona que, sí, le encanta viajar, le encanta ir de fiesta, le encanta hacer mil planes, mil todo", comentó.