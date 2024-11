Luciana Fuster no descartó volver a la conducción de Esto es guerra, pero aclaró que evaluará más propuestas laborales en Perú. "Si tuviera la propuesta, de verdad que yo hago lo que me gusta y lo que me hace feliz. Si tuviera la propuesta, ¿por qué no? Pero hay que ver, no quiero tomar una decisión apresurada de nada. Quiero esperar, escuchar algunas propuestas y decidir con calma", señaló.