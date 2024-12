Luciana Fuster y Juan Morelli: usuarios criticaron relación

Tras la salida de Luciana Fuster y Juan Morelli en un concierto de Miami en medio de rumores de un romance, las redes sociales explotaron con duras críticas en contra con la Miss Grand International 2023 al enviarle mensajes al productor musical por la oficialización. "No bajes tu nivel, esa chica no te conviene. Te cuidado, Lucianita no tiene códigos. Le pasó a Austin, a Emil, a Patricio y te pasará a ti", fueron algunos de los comentarios.