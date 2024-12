Luciana Fuster y Juan Morelli confirman su relación ¿con beso?

Tras presunta oficialización del romance entre Luciana Fuster y Juan Morelli, Patricio Parodi evitó hablar de su expareja, pero aclaró que no tiene problemas con nadie. "Yo no hablo de terceros. Yo siempre soy amor y paz con todo el mundo y no hablo de terceros. (Siempre llevando la fiesta en paz con las ex) Yo me llevo bien con todo el mundo y no tengo problemas con nadie y eso me hace dormir en paz", sentenció.