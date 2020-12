Luciana Fuster tuvo COVID-19: "No la pasé mal, solo perdí olfato y gusto"

Luciana Fuster reveló que su recuperación duró dos meses y ya no tiene más síntomas del coronavirus.

Luciana Fuster regresó al Perú después de estar varios días en México para una gira de medios y cumplir su sueño de conocer a Sebastián Yatra. Tras dos intentos fallidos por abordar, la modelo por fin llegó a Lima.

Lo sorprendente de su viaje fue que mientras esperaba la salida del avión, Luciana Fuster reveló que se contagió de COVID-19, pero no tuvo complicaciones y ahora se encuentra muy bien.

"Quería decirles algo que nunca les conté porque no quería preocuparlos. Yo ya tuve el virus hace un tiempito, no la pasé mal, solo perdí olfato y gusto al 100 %, que me demoró como dos meses en recuperar eso", detalló Luciana Fuster sobre su infección por coronavirus.

