Luciana Fuster ¿Qué dijo sobre la mamá de Patricio Parodi?

"Es un tema del que ya no quiero hablar más, me parece que es una bola de nieve que se va haciendo más y más grande, creo que es una persona querida y bastante conocida, lo que ella diga lo voy a respetar, le agradezco mucho por ese mensaje y como ella dice es cuestión de seguir conociéndose", dijo Luciana Fuster para América Televisión.

Habló la mamá leona

La madre de Patricio Parodi descartó que se lleve mal con la influencer y agregó que espera seguir conociéndola. “Solo diré que siempre me he dado la oportunidad de conocer a cada una de las parejas de mis cuatro hijos y Luciana no será la excepción”, concluyó.