Luciana Fuster minimiza críticas por Miss Grand Internacional 2023: “Este es el momento indicado”

“Sí, desde chiquita me gustó, siempre fue algo que quería alcanzar, y yo creo que este es el momento indicado (…) los sueños se cumplen, es verdad, persigan sus sueños, no dejen que nadie nunca le digan que no pueden ni que no lo van a lograr (…) Demuéstrenle lo contrario”, respondió Luciana dando a entender que en esta ocasión no le daría el gusto a los haters que la critican en redes sociales.