Leslie Shaw descartó cantar con Christian Cueva: "Hay niveles".

Leslie Shaw se sinceró al decir que le da igual si Christian Cueva ahora el futbolista lanzó su versión de "El Cervecero" y negó tajantemente una posible colaboración entre ella y la actual pareja de Pamela Franco. "(¿Qué te parece si él te dice para cantar un temita?) No, no hay forma, hay niveles. (¿No va contigo?) No", señaló la ahora cantante de cumbia.