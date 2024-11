Laura Mau a Paula Arias: "Te prohibí cantar 'Deseada'".

Laura Mau le aclaró a Paula Arias que ella le prohibió cantar el tema "Deseada" y aclaró que ella no le hizo ningún homenaje cuando interpretaba su canción. "No dejaron de tocar 'Deseada' porque ellas quisieron, no, fue porque yo les prohibí. Cuando yo estaba en EE. UU. Paula Arias decía que era una producción de Son Tentación cuando no era así. En YouTube y Google, Laura Mau recuperó como cantante y compositora", expresó.