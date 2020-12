Korina Rivadeneira sobre la Navidad: "Estoy muy contenta y soy bendecida"

Además, Korina indicó que se siente muy feliz por ser madre y pasar Nochebuena con Larita.

Korina Rivadeneira habló en América hoy y se puso reflexiva acerca de cómo la pasará esta Navidad. La empresaria venezolana indicó que se siente muy contenta por pasar la Noche Buena en familia y en compañía de su primera hija, Lara.

"Hay gente que la pasa mal. No me comparo con ellos. Estoy muy contenta y soy bendecida porque tuve a mi mamá hace poco conmigo. No está pasando la Navidad, pero yo la siento siempre conmigo. Hablo todos los días con mi familia. Mi papá sí me preocupa un poquito porque la va a pasar solo. Va a ser una Navidad distinta y especial con Larita."

