Jota Benz sobre supuesto embarazo de Angie Arizaga: "Lo compartiremos con la gente que nos apoya"

"Nosotros conversamos muchísimo, no solo de tener una familia, conversamos de abrir negocios, de tener posesiones, siempre nos hemos proyectado a futuro. Creo que si no lo haríamos no tuviéramos ese vínculo tan fuerte que tenemos como pareja", agregó Jota Benz, quien contó que Angie Arizaga se encuentra en Nueva York por razones de trabajo.