Josimar tras sentencia en El artista del año: No fue mi culpa, la orquesta se equivocó

Josimar se defendió y afirmó que el jurado se basa en un error técnico, pero no fue su culpa.

Josimar Fidel fue dos veces ya el intocable en El artista del año, pero en la quinta gala obtuvo su primera sentencia. El cantante se convirtió en Juan Gabriel y no tuvo una buena presentación al interpretar "El Noa Noa".

"No es mi culpa, me saco la 'michi' trabajando toda la semana para que la orquesta se equivoque y me culpan a mí. Si se basa el jurado en un error, es un error técnico, no es un error de mi persona, me saco la mugre ensayando para que pongan esto y ellos se van a equivocar", dijo molestó Josimar para América Hoy.

Josimar no impactó con su presentación de Juan Gabriel por estos gestos