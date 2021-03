Josimar responde a Janet Barboza: "Haz dicho otras cosas peores, pero no soy resentido"

El cantante de salsa se pronunció tras críticas de Janet sobre su pasado musical.

Josimar no pudo ocultar su incomodidad tras ser entrevistado por Janet Barboza. El cantante de "Con la misma moneda" expresó que no invitaría a la popular "Rulitos" a su casa de playa para una fiesta.

Janet preguntó si sería invitada a su casa y él contestó de manera directa: "Yo creo que no", expresó. Ethel Pozo y los colabores del programa quedaron sorprendidos y notaron el tenso ambiente entre ambos.

Tras esto, Josimar aclaró lo sucedido. "Eso no haz dicho. Haz dicho otras cosas peores. Pero no soy resentido, igual respeto que eres una dama, una mujer. El hombre siempre calla y no dice nada. Solamente estoy haciendo mi ceviche feliz por Semana Santa."

Janet Barboza sobre Josimar: "Cuando era cumbiambero era humilde y bacán, pero ahora es diferente"