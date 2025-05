Jessica Newton se pronunció sobre escándalo en el Miss Grand

Tras el escándalo en el Miss Grand International por la denuncia de maltratos de Rachel Gupta, la producción de América Hoy se comunicó con Jessica Newton, quien tuvo dos reinas en dicho concursos, para que opine sobre la polémica. "Yo con la gente de Miss Grand no he tenido nunca ningún problema así que me voy a mantener al margen de cualquier cuestionamiento porque no me parece correcto que la gente opine sobre cosas que no conoce", expresó la directora de belleza.