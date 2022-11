Jessica Newton espera que Luciana Fuster ingrese al certamen Miss Perú 2023: Me dijo que era la próxima

Días atrás, Jessica confesó que le había invitado a Luciana Fuster para que participe en el Miss Perú 2023. ¿La integrante de Esto es guerra será una de las retadoras? Newton no dudó en llenar de elogios a la pareja de Patricio Parodi. "Siempre conversamos con Luciana y me parece guapísima, me encantaría verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces", expresó.