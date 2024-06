"Jefferson Farfán presentó a Delany López a su familia", dijo Brunella Horna

Brunella Horna reveló que para ella, Jefferson Farfán no está soltero en alusión al ampay con Delany López. La conductora de América Hoy aseguró que el exfutbolista le habría presentado a su actual saliente a toda su familia. "Él no está soltero. Si siempre se le ve con una sola chica y la presenta con la familia. Veo las noticias y si a esta chica la llevó a una reunión familiar, la presentó con la abuela, doña Charo y con toda la familia obviamente que no es una salidita nada más", expresó.