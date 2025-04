"No (fue así), para nada. Ella me llamó tardísimo y en ningún momento yo la mandé a un 24 horas. Ella me dijo que la bebé se había caído, no recuerdo la hora exactamente, pero creo que era un poquito tarde, y ustedes saben que yo vivo en la Planicie. Obviamente, si yo hubiera sabido que había pasado algo grave, agarro mi carro y me voy hasta donde está mi hija, pero si en ese momento estaba la mamá al costado, la que tenía que estar con mi hija era ella. Yo no estaba cerca", explicó Farfán.