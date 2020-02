Jefferson Farfán exige 860 mil dólares en demanda a Melissa Klug

¡Hasta el final! El conflicto judicial entre Jefferson Farfán y Melissa Klug parece de nunca acabar y esta vez, el contraataque vino de parte del futbolista, quien a través de una carta notarial le pide a su expareja para que deje de mencionarlo.

"Jefferson Farfán, de quién sabemos su situación econímica le exige a su ex mujer 860 000 dólares, a la madre de sus hijos. A mí me parece que ya se excedió, es injusto totalmente, porque de todas maneras sabe que ella no tiene ese dinero", comentó Ethel Pozo.

Como se recuerda, hace algunos días, la empresaria también hizo lo propio luego de que el abogado del futbolista rompiera el acuerdo de confidencialidad al exponer el monto de manutención que recibía por sus menores hijos.

La conductora expresó su indignación por la cifra que ha pedido el popular Foquita y recordó que Klug incluso decidió renunciar a los derechos de conviviente, aunque dijo que él lo ha negado.

