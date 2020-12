Janet Barboza a Sofía Franco: "Una actitud repudiable"

Janet Barboza habló sobre accidente que protagonizó Sofía Franco

¡No se calló nada! Janet Barboza tuvo duras palabras sobre el accidente que protagonizó Sofía Franco y calificó de repudiable su actitud, además agregó que se debe medir a todos con la misma vara.

"Tengo que ser fiel a mis convicciones, soy una mujer adulta y hay cosas que no nos gusta escuchar, pero uno tiene que decirlas. No tengo nada en contra de Sofía Franco pero no le quita peso a lo que ha hecho. Sofía Franco impacta contra un auto, intenta darse a la fuga e impacta contra una moto que está haciendo delivery, Sofía Franco tenía alcohol en la sangre, Sofía tuvo una actitud repudiable, lo tengo que decir"

Tenemos que medir a todos con la misma vara, finalizó Janet Barboza ¿Estás de acuerdo con la presentadora?