Janet Barboza sobre comunicado de Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra "Los dos son tóxicos"

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra enviaron comunicado

Sofía Franco envió un comunicado, a través de sus redes sociales, para dejar en claro que ella y Álvaro Paz de la Barra habían solucionado sus diferencias. Recordemos que ambos se acusaron de agresión física.

Al respecto Janet Barboza se pronució y fue contudente. "A todos nos deben medir con la misma vara, el hecho que seas personaje público no debe darte algún tipo de ayuda en este tipo de casos. Se moviliza la ministra de la mujer para ayudar a Sofía Franco y ahora? Muchas mujeres caen lo mismo, denuncian y luego retiran la denuncian y caen con su agresor, yo no estoy diciendo que Álvaro Paz de la Barra sea agresor de Sofía Franco, no lo sé, para mí los dos son tóxicos,".