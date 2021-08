Janet Barboza: "Con Milena Zárate no tengo ningún problema"

"Espero que le vaya muy bien, si en algún momento le he dicho algo que no le ha gustado, lo lamento", dijo Janet Barboza.

Janet Barboza aclaró en América Hoy que no tiene ningún problema con Milena Zárate y le desea todo lo mejor. "No hay nada que reconciliar. Espero que le vaya muy bien, si en algún momento le he dicho algo que no le ha gustado, lo lamento", dijo la conductora.

"Yo no tengo ninguna bronca con la señora Zárate, es una reina, es una diosa divina, ella siempre habla de mí lo que le provoca y está bien, es su manera de ser. Conmigo no hay ninguna bronca, yo estoy acá relajada, divirtiéndome, no pasa nada", aseguró Janet Barboza sobre su reencuentro en vivo con Milena Zárate.

