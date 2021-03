Janet Barboza: "Por hablar las cosas sin filtro me he ganado varios perdigones"

Janet se siente feliz por el liderazgo en rating de América hoy todas las mañanas.

Desde inicio de este año América Hoy siempre lidera en su horario, ¿a qué crees que se debe este éxito?

- El rating lo tomamos con mucha humildad y agradecimiento. Me siento feliz de saber que la gente de Lima y provincias nos ve y nos ha convertido en su favorito. Nosotras trabajamos en equipo, nos esforzamos, le ponemos las mismas ganas que desde el primer día que salimos al aire. Nos olvidamos de cansancios y de problemas y entramos al set con la consigna de engreír y entretener.

¿Cómo te sientes en América Hoy?

- Me encanta, aquí me permiten ser yo, no estar acartonada, no ser una mojigata, en el programa se me permite mostrarme tal cual soy. Espero que América Hoy dure muchos años y que sigan contando siempre conmigo.

¿Y qué opina Miguel (Bayona) de las bromas que recibes en el programa?

- Miguel se vacila mucho con las cosas que me dice Edson (Dávila). Yo no soy una persona acomplejada y Miguel lo sabe. Yo siempre he contado mi hogar de origen, saben que soy provinciana, he dicho mi edad en público, aquí no hay complejos. Que me digan lo que quieran, yo apechugo.

También, siempre hablas del empoderamiento femenino, ¿esa es tu premisa?

- Las mujeres necesitamos empoderarnos, nos han dicho durante tantos años, a través de algunos programas de espectáculos, que estamos gordas, que tenemos celulitis, que estamos viejas… y tenemos que romper ese tipo de comentarios y de pensamientos, y empoderarnos. Cuando a mí me dicen "tía", yo demuestro que la mujer, a la edad que sea, es maravillosa y tiene el derecho de madurar, de envejecer. Yo quiero llevar un mensaje de reivindicación a las mujeres, especialmente a las mujeres que ya están madurando.



Por otro lado, también te ganas varios perdigones con tus comentarios, ¿te mortifica?

- Por hablar las cosas sin filtro me he ganado varios perdigones. Son opiniones hechas con respeto, yo soy una persona muy bien educada, vengo de una familia que me enseñó valores y ética. Mis opiniones son objetivas y nunca uso adjetivos calificativos.

