Ivana Yturbe postergó la fecha de su boda con Beto Da Silva

Ivana habló con las conductoras de TV y reveló los motivos de su decisión.

Ivana Yturbe reveló en América hoy que aplazará la fecha de su matrimonio con Beto Da Silva debido a la coyuntura por el Covid 19. Este mes estaremos en cuarentena y la influencer indicó que esperará a que la situación mejore para elegir una fecha adecuada.

"La gran fiesta la haré por el (matrimonio) religioso. Me casaré por civil, obviamente cuando pase lo que está sucediendo ahorita. Que pasen estos 15 días y ya de ahí me estaré preparando para ver qué fecha y ver qué día me caso." contó la empresaria.

