Chabelita sobre Christian Domínguez y Pamela Franco: Que tengan perritos o bebitos, me da igual

¡Ya no le interesa! Isabel Acevedo dio una contundente respuesta al opinar sobre la futura boda de Christian Domínguez y Pamela Franco, quienes se comprometieron hace algunos días. La bailarina afirmó que "le da igual" lo que hagan los enamorados con su relación.

► Mira: Pamela Franco dedicó romántica canción a Christian Domínguez por San Valentín

"Que tengan perritos, bebitos, que se casen, que sean felices, a mí me da igual la verdad. Varias chicas me dicen cómo has superado tan rápido esto, yo creo que solamente tienes que pensar en ti, seguir adelante y punto, lo demás atrás, afirmó Isabel Acevedo.

¿Pamela Franco confirmó que está embarazada de Christian Domínguez?

Todos los episodios de América Hoy en TVGO. ¡Suscríbete Ahora!